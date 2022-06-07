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Китай тайно строит объект ВМС в Камбодже, утверждают чиновники - WP

09:20 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные должностные лица утверждают, что Китай тайно ведет строительство объекта для нужд своих ВМС на территории Камбоджи. Данная версия изложена в статье, опубликованной в понедельник в газете The Washington Post.

"По словам чиновников западных стран, Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже для использования исключительно своими военными, при этом обе страны отрицают это и принимают чрезвычайные меры для сокрытия данной деятельности", - утверждается в материале. О каких именно западных государствах идет речь, не уточняется.

Как говорится в публикации, Китай рассчитывает поддерживать присутствие "в северной части камбоджийской военно-морской базы Реам на берегу Сиамского залива". По версии газеты, в четверг там состоится церемония с участием представителей обеих стран, посвященная началу реновации и расширения базы. Часть ее якобы будет использовать исключительно китайская сторона.

В статье утверждается, что указанные планы руководства КНР "являются элементом стратегии Пекина по созданию сети военных объектов по всему миру". По оценке газеты, строительство данного объекта "станет важной составляющей с точки зрения амбиций Китая расширить влияние в регионе".

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