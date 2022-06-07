Япония расширит экспортные санкции против РФ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония введет санкции в отношении еще двух российских и одного белорусского банка из-за ситуации вокруг Украины, а также расширит запрет на экспорт товаров в РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило во вторник японское министерство иностранных дел.

В рамках нового пакета санкций будут заморожены активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Под запрет на экспорт попадут товары, «способствующие укреплению промышленной инфраструктуры». О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.