Япония расширит экспортные санкции против РФ
09:32 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония введет санкции в отношении еще двух российских и одного белорусского банка из-за ситуации вокруг Украины, а также расширит запрет на экспорт товаров в РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило во вторник японское министерство иностранных дел.
В рамках нового пакета санкций будут заморожены активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Под запрет на экспорт попадут товары, «способствующие укреплению промышленной инфраструктуры». О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.
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