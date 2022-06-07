Внешний госдолг РФ уменьшился на $2,6 млрд с начала года
10:00 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешний госдолг РФ с начала 2022 года уменьшился на 2,6 млрд долларов США. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты России об исполнении бюджета за первый квартал текущего года.
«Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 57 143,2 млн долларов США (80,8% верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации в размере 70,7 млрд долларов США) и уменьшился на 2 558,8 млн долларов США, или на 4,3%, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года (59 702,0 млн долларов США). При этом в рублевом эквиваленте государственный внешний долг увеличился с начала года на 369 470,1 млн рублей, или на 8,3%, и на 1 апреля 2022 года составил 4 804 890,0 млн рублей», — говорится в докладе.
В нем отмечается, что в I квартале расходы на обслуживание внешнего госдолга РФ увеличились на 11, 4 млрд рублей (на 41,2%), в долларовом эквиваленте на 24,6 млн долларов США (на 6,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Рост этих доходов связан с увеличением в отчетном периоде курсов иностранных валют к российской валюте, а также с выплатой 31 марта 2022 года дисконта и накопленного купонного дохода в ходе частичного выкупа евробондов «Россия-2022».
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