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Северодонецк зачищен, бои идут на его окраинах и подступах к Лисичанску — посол ЛНР в РФ

10:05 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения республик Донбасса при поддержке Вооруженных сил России почти полностью зачистили Северодонецк от украинских вооруженных формирований, бои идут на окраинах города и на подступах к Лисичанску. Об этом сообщил во вторник посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.

«C мест сообщают, что в Северодонецке вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований. Они выбиты почти полностью и из промзоны, загнаны на „Азот“ (химический завод — прим. ТАСС). Замечены также и за „Азотом“, на очистных сооружениях и на Лесной Даче, где активничают украинские ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — прим. ТАСС)», — написал Мирошник в своем телеграм-канале.

По его словам, на окраинах Северодонецка поселок Сиротино пока является серой зоной, поселок Метелкино почти полностью, от центра и до восточной окраины, контролируется войсками республик Донбасса и РФ. В аэропорту Северодонецка, который находится к югу-востоку от города, закрепились украинские формирования, сообщил Мирошник. «Они заняли ряд зданий и из артиллерии бьют в восточную сторону. Союзные войска активно отвечают с позиций в районе Боровского», — передает посол ЛНР в РФ.

«В районе Лисичанска очень громко, как выходы, так и входы. Много пожаров на окраине и в центре города», — сообщает Мирошник. По его данным, украинское командование направило на удержание этого города, расположенного рядом с Северодонецком, подразделения, состоящие из освобожденных из заключения уголовных преступников и дезертиров.

Начались серъезные бои в городе Приволье, расположенному к северо-западу от Северодонецка и Лисичанска, сообщил Мирошник. «Лисичанск, вероятнее всего, будет освобождать одновременно с Северском (город, расположен к западу от Лисичанска — прим. ТАСС). Движение миротворческих сил продолжается в сторону Северска», — написал посол ЛНР в Москве.

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