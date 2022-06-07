Украине требуется больше РСЗО, чем могут предоставить США - Арестович
10:20 07.06.2022 Источник: Газета.Ru
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киеву для получения шанса уничтожить российские войска требуется по меньшей мере 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО) — больше, чем сейчас обещают предоставить Великобритания и США. Об этом он сказал в интервью британской газете The Guardian.
Арестович уверен, что РСЗО помогут радикально изменить ситуацию на Украине. Он призвал страны Запада отправить Киеву больше оружия и с большей дальностью действия.
«Если мы получим 60 таких систем, тогда россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своем пути. Если мы получим 40, они будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями. При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас», — высказал мнение Арестович. Газета.Ru
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