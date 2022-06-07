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НОВОСТИ

В РФ заморожено минимум $17 млрд западных инвесткомпаний - СМИ

10:32 07.06.2022 Источник: Известия

Крупнейшие западные инвестбанки и компании держат в России не менее $17 млрд, выяснили «Известия», изучив их отчетности. Например, вложения Citi Group в РФ составляют порядка $8,2 млрд, а Mоrgan Stanley инвестирует в корпоративные бонды Альфа-банка, МКБ и «Газпрома». Эти деньги фактически заморожены, поскольку ЦБ запретил нерезидентам продавать российские ценные бумаги и выводить деньги.

Впрочем, вряд ли кто-то из них разорится, поскольку доля вложений в страну составляет несколько процентов активов западных инвестфондов, уточнили эксперты.

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