Бюджет РФ сэкономит 635 млн рублей на зарплатах дипломатов из-за их возвращения в Россию
11:00 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Резервный фонд правительства в 2022 году пополнится почти на 635 млн рублей за счет экономии средств на оплате труда, командировочных работников зарубежного аппарата МИД России, на капитальном ремонте зданий и сооружений загранучреждений министерства. Об этом говорится в перечне предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по увеличению бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в 2022 году (есть в распоряжении ТАСС).
«Увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ на 634,4 млн рублей, в том числе: капитальный ремонт зданий и сооружений загранучреждений МИД России — минус 40,4 млн рублей бюджетных ассигнований, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности зарубежного аппарата МИД России — минус 47,5 млн рублей, оплата труда работников зарубежного аппарата МИД России — минус 472,7 млн рублей, командировочные, иные выплаты и компенсации работникам зарубежного аппарата МИД России — минус 73,6 млн рублей», — говорится в документе.
В качестве пояснения для увеличения объема резервного фонда в документе говорится о превышении фактически сложившихся по состоянию на 1 января 2022 года остатков средств федерального бюджета на счетах их получателей, находящихся за пределами РФ, над запланированными при формировании федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Как пояснил ТАСС источник в правительстве, знакомый с разработкой документа, экономия средств бюджета по данным позициям связана в том числе с «текущей международной ситуацией и случаями высылки российских дипломатов, работавших за рубежом».
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