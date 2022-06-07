0
0
83
НОВОСТИ

Бюджет РФ сэкономит 635 млн рублей на зарплатах дипломатов из-за их возвращения в Россию

11:00 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резервный фонд правительства в 2022 году пополнится почти на 635 млн рублей за счет экономии средств на оплате труда, командировочных работников зарубежного аппарата МИД России, на капитальном ремонте зданий и сооружений загранучреждений министерства. Об этом говорится в перечне предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по увеличению бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в 2022 году (есть в распоряжении ТАСС).

«Увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ на 634,4 млн рублей, в том числе: капитальный ремонт зданий и сооружений загранучреждений МИД России — минус 40,4 млн рублей бюджетных ассигнований, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности зарубежного аппарата МИД России — минус 47,5 млн рублей, оплата труда работников зарубежного аппарата МИД России — минус 472,7 млн рублей, командировочные, иные выплаты и компенсации работникам зарубежного аппарата МИД России — минус 73,6 млн рублей», — говорится в документе.

В качестве пояснения для увеличения объема резервного фонда в документе говорится о превышении фактически сложившихся по состоянию на 1 января 2022 года остатков средств федерального бюджета на счетах их получателей, находящихся за пределами РФ, над запланированными при формировании федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Как пояснил ТАСС источник в правительстве, знакомый с разработкой документа, экономия средств бюджета по данным позициям связана в том числе с «текущей международной ситуацией и случаями высылки российских дипломатов, работавших за рубежом».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 07.06.2022
Медведев объяснил резкость своих постов в телеграм-канале
0
53
11:20 07.06.2022
Австралия вернет в строй угольные электростанции, чтобы преодолеть энергетический кризис
0
77
11:05 07.06.2022
Тутберидзе назвала фейком информацию о переходе дочери в сборную США по фигурному катанию
0
97
10:32 07.06.2022
В РФ заморожено минимум $17 млрд западных инвесткомпаний - СМИ
0
155
10:20 07.06.2022
Украине требуется больше РСЗО, чем могут предоставить США - Арестович
0
188
10:05 07.06.2022
Северодонецк зачищен, бои идут на его окраинах и подступах к Лисичанску — посол ЛНР в РФ
0
209
10:00 07.06.2022
Внешний госдолг РФ уменьшился на $2,6 млрд с начала года
0
193
09:32 07.06.2022
Япония расширит экспортные санкции против РФ
0
254
09:20 07.06.2022
Китай тайно строит объект ВМС в Камбодже, утверждают чиновники - WP
0
274
09:05 07.06.2022
США продолжат оказывать Украине военную помощь несмотря на успехи РФ - Белый дом
0
317

Возврат к списку