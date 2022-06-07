0
0
68
НОВОСТИ

Тутберидзе назвала фейком информацию о переходе дочери в сборную США по фигурному катанию

11:05 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тренер Этери Тутберидзе назвала фейком информацию о переходе своей дочери Дианы Дэвис, выступающей в танцах на льду, в сборную США. Об этом Тутберидзе написала во вторник в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Во вторник американский журналист Дэйв Лиз со ссылкой на Тутберидзе сообщил, что Дэвис будет представлять США.

«Очередной фейк», — написала Тутберидзе в ответ на информацию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 07.06.2022
Медведев объяснил резкость своих постов в телеграм-канале
0
53
11:20 07.06.2022
Австралия вернет в строй угольные электростанции, чтобы преодолеть энергетический кризис
0
77
11:00 07.06.2022
Бюджет РФ сэкономит 635 млн рублей на зарплатах дипломатов из-за их возвращения в Россию
0
114
10:32 07.06.2022
В РФ заморожено минимум $17 млрд западных инвесткомпаний - СМИ
0
155
10:20 07.06.2022
Украине требуется больше РСЗО, чем могут предоставить США - Арестович
0
188
10:05 07.06.2022
Северодонецк зачищен, бои идут на его окраинах и подступах к Лисичанску — посол ЛНР в РФ
0
209
10:00 07.06.2022
Внешний госдолг РФ уменьшился на $2,6 млрд с начала года
0
193
09:32 07.06.2022
Япония расширит экспортные санкции против РФ
0
254
09:20 07.06.2022
Китай тайно строит объект ВМС в Камбодже, утверждают чиновники - WP
0
274
09:05 07.06.2022
США продолжат оказывать Украине военную помощь несмотря на успехи РФ - Белый дом
0
317

Возврат к списку