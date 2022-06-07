Тутберидзе назвала фейком информацию о переходе дочери в сборную США по фигурному катанию

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тренер Этери Тутберидзе назвала фейком информацию о переходе своей дочери Дианы Дэвис, выступающей в танцах на льду, в сборную США. Об этом Тутберидзе написала во вторник в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Во вторник американский журналист Дэйв Лиз со ссылкой на Тутберидзе сообщил, что Дэвис будет представлять США.

«Очередной фейк», — написала Тутберидзе в ответ на информацию.