Тутберидзе назвала фейком информацию о переходе дочери в сборную США по фигурному катанию
11:05 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тренер Этери Тутберидзе назвала фейком информацию о переходе своей дочери Дианы Дэвис, выступающей в танцах на льду, в сборную США. Об этом Тутберидзе написала во вторник в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Во вторник американский журналист Дэйв Лиз со ссылкой на Тутберидзе сообщил, что Дэвис будет представлять США.
«Очередной фейк», — написала Тутберидзе в ответ на информацию.
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