Австралия вернет в строй угольные электростанции, чтобы преодолеть энергетический кризис
11:20 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австралийские власти намерены вернуть в эксплуатацию закрытые угольные электростанции, чтобы преодолеть энергетический кризис в стране. С соответствующим заявлением во вторник выступила министр ресурсов Мадлейн Кинг.
По ее словам, вывод устаревших угольных электростанций из эксплуатации, начавшийся в 2020 году, стал «главной движущей силой энергетического кризиса в стране», а потому операторы «должны как можно скорее вернуть их в строй, чтобы Австралия могла пережить зиму, получив дополнительно до 30% энергетических мощностей».
Министр также отметила, что отказ от инвестиций в угольные электростанции и их вывод из эксплуатации был преждевременным, поскольку у страны нет такого количества возобновляемых источников энергии, какое могло бы восполнить недостаток электричества, возникший в результате их остановки. «Нам действительно нужно вернуть угольные электростанции в строй, потому что сейчас это единственный путь для выхода из кризиса», — подчеркнула она.
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