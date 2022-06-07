В России выявили 3 259 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 259, до 18 358 459. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 135, до 17 772 888. Днем ранее там сообщали о 3 492 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 73, до 379 657. Днем ранее было зарегистрировано 64 смерти.