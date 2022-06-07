Ракетчики и артиллеристы поразили за сутки 400 националистов и три РСЗО «Град» — МО РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине поразили 426 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, уничтожили 400 националистов и 10 единиц бронетехники. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал он.

По данным Конашенкова, в результате ударов артиллерии уничтожены более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска.