Ракетчики и артиллеристы поразили за сутки 400 националистов и три РСЗО «Град» — МО РФ
12:05 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине поразили 426 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, уничтожили 400 националистов и 10 единиц бронетехники. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал он.
По данным Конашенкова, в результате ударов артиллерии уничтожены более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска.
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