В Вооруженных силах Белоруссии начались тренировки по переходу с мирного на военное время
12:20 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тренировки по переходу с мирного на военное время начались в Вооруженных силах Белоруссии с участием всех подразделений и категорий военнослужащих. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.
«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время», — отмечается в сообщении телеграм-канала ведомства.
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