В Вооруженных силах Белоруссии начались тренировки по переходу с мирного на военное время

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тренировки по переходу с мирного на военное время начались в Вооруженных силах Белоруссии с участием всех подразделений и категорий военнослужащих. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время», — отмечается в сообщении телеграм-канала ведомства.