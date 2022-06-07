В Москве выявили 167 заразившихся коронавирусом за сутки
13:00 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 167 против 189 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
В относительном выражении прирост составил менее 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 772 365 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 11 против 14 днем ранее, до 43 824.
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