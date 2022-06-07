ВС РФ утверждают, что Святогорская лавра не пострадала во время боев
12:32 07.06.2022 Источник: Интерфакс
Российские военные, несмотря на бои, не допустили никаких повреждений на территории Святогорского историко-архитектурного заповедника, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. "Несмотря на проходившие в Святогорске боевые действия, никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской лавры российскими военнослужащими не допущено", - сказал Конашенков журналистам во вторник.
В качестве доказательства Минобороны РФ показало снятые с дрона видеокадры сегодняшнего состояния Святогорской лавры.
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