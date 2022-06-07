Монахи подтверждают умышленный поджог скита в Святогорске националистами — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свидетельства жителей и монахов в Святогорске подтверждают факт умышленного поджога украинскими националистами скита Всех святых земли Русской. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Свидетельства местных жителей и монахов в освобожденном Святогорске Донецкой Народной Республики подтверждают факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита Всех святых земли Русской», — сказал Конашенков.

Он сообщил, что потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. «Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение», — рассказал генерал.