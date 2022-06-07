Общее число плененных украинских военных достигло 6 489 человек — Шойгу

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее количество плененных украинских военнослужащих достигло 6 489 человек, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6 тыс. 489 человек», — сказал Шойгу, говоря о промежуточных итогах специальной военной операции.