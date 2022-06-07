Андрей Воробьев: Начальная школа Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном откроется уже 1 сентября
13:15 07.06.2022
|Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Мы реализуем большой президентский проект – у лицея появятся три здания, помимо начальной школы – технопарк и кампус. Физтех – признанный флагман в стране, здесь готовят самых талантливых ребят, которые нашли себя в математике, физике, точных науках. Учиться сюда приезжают дети со всех регионов. Без преувеличения, это одна из лучших школ страны. Это понятно и по результатам ребят на Международных олимпиадах, и по вузам, в которые дети поступают после окончания лицея. Очевидно, что здесь должны учиться еще больше ребят», – отметил губернатор.
Андрей Воробьёв поблагодарил строителей, которые работают на объектах, стараясь делать всё быстро и качественно.
Сегодня же в Долгопрудном 20 воспитателей из Подмосковья получили жилищные сертификаты на социальную ипотеку. Более половины из них приехали работать из других регионов. Это первые субсидии для педагогов дошкольного образования в 2022 году. За 4 предыдущих года их получили 93 воспитателя.
«Я хочу поблагодарить вас за ваш труд, за добросовестную высокопрофессиональную работу. У нас большая программа «Социальная ипотека». Мы очень дорожим нашими учителями, врачами, воспитателями, и надеемся, что системы образования, здравоохранения, наука будут привлекать в наш регион самых одаренных, самых лучших специалистов», – сказал Андрей Воробьёв.
По условиям программы Московская область оплачивает полную стоимость жилья, специалист – только ежемесячные проценты по кредиту. Программа «Социальная ипотека» стартовала в 2016 году по инициативе губернатора. Приобрести жилье по ней могут также учителя, медики, тренеры, ученые и уникальные специалисты. Выдано уже почти 2,3 тыс. жилищных сертификатов.
НОВОСТИ
- 14:32 07.06.2022
- Госдума приняла пакет законов о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
- 14:30 07.06.2022
- Сбер открывает набор в Летнюю школу для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений
- 14:12 07.06.2022
- Епархии УПЦ в Крыму приняты в непосредственное подчинение патриарху Кириллу
- 14:00 07.06.2022
- ВС РФ уничтожили переданную Норвегией САУ М109А3 и гаубицы М777 США — МО РФ
- 13:32 07.06.2022
- Общее число плененных украинских военных достигло 6 489 человек — Шойгу
- 13:20 07.06.2022
- Монахи подтверждают умышленный поджог скита в Святогорске националистами — МО РФ
- 13:10 07.06.2022
- В центре Херсона напротив администрации произошел взрыв — источник
- 13:00 07.06.2022
- В Москве выявили 167 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:32 07.06.2022
- ВС РФ утверждают, что Святогорская лавра не пострадала во время боев
- 12:20 07.06.2022
- В Вооруженных силах Белоруссии начались тренировки по переходу с мирного на военное время
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать