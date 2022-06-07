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Андрей Воробьев: Начальная школа Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном откроется уже 1 сентября

13:15 07.06.2022

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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Учебный корпус начальной школы Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном на 425 мест станет частью большого образовательного кластера Физтех-лицея. В него также войдут кампус для проживания детей и педагогов на 200 мест и детский технопарк. Планируется, что они откроются в 2023 году. В ходе рабочей поездки в Долгопрудный губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительных работ.

«Мы реализуем большой президентский проект – у лицея появятся три здания, помимо начальной школы – технопарк и кампус. Физтех – признанный флагман в стране, здесь готовят самых талантливых ребят, которые нашли себя в математике, физике, точных науках. Учиться сюда приезжают дети со всех регионов. Без преувеличения, это одна из лучших школ страны. Это понятно и по результатам ребят на Международных олимпиадах, и по вузам, в которые дети поступают после окончания лицея. Очевидно, что здесь должны учиться еще больше ребят», – отметил губернатор.

Андрей Воробьёв поблагодарил строителей, которые работают на объектах, стараясь делать всё быстро и качественно.

Сегодня же в Долгопрудном 20 воспитателей из Подмосковья получили жилищные сертификаты на социальную ипотеку. Более половины из них приехали работать из других регионов. Это первые субсидии для педагогов дошкольного образования в 2022 году. За 4 предыдущих года их получили 93 воспитателя.

«Я хочу поблагодарить вас за ваш труд, за добросовестную высокопрофессиональную работу. У нас большая программа «Социальная ипотека». Мы очень дорожим нашими учителями, врачами, воспитателями, и надеемся, что системы образования, здравоохранения, наука будут привлекать в наш регион самых одаренных, самых лучших специалистов», – сказал Андрей Воробьёв.

По условиям программы Московская область оплачивает полную стоимость жилья, специалист – только ежемесячные проценты по кредиту. Программа «Социальная ипотека» стартовала в 2016 году по инициативе губернатора. Приобрести жилье по ней могут также учителя, медики, тренеры, ученые и уникальные специалисты. Выдано уже почти 2,3 тыс. жилищных сертификатов.

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