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НОВОСТИ

Епархии УПЦ в Крыму приняты в непосредственное подчинение патриарху Кириллу

14:12 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии Украинской православной церкви приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу и объединены в созданную Крымскую митрополию Русской православной церкви. Об этом говорится в постановлении Священного синода РПЦ.

«Принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви. <…> Образовать на территории Республики Крым и города Севастополя Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте Московского патриархата.

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