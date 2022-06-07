Епархии УПЦ в Крыму приняты в непосредственное подчинение патриарху Кириллу

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии Украинской православной церкви приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу и объединены в созданную Крымскую митрополию Русской православной церкви. Об этом говорится в постановлении Священного синода РПЦ.

«Принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви. <…> Образовать на территории Республики Крым и города Севастополя Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте Московского патриархата.