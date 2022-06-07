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Госдума приняла пакет законов о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

14:32 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Согласно принятым поправкам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года (с даты подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы). Кроме того, выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. При этом Генпрокуратура РФ до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ.

Закон также устанавливает, что постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

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