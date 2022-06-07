МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского
15:00 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
«Глуховский Дмитрий Алексеевич 12 июня 1979 года рождения объявлен в розыск по статье УК», — сказано в базе ведомства без уточнения статьи.
Глуховский является автором «Метро 2033», «Текста» и других известных романов. Согласно открытым источникам, имеет гражданство России, Израиля и виды на жительство в Германии и Испании.
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