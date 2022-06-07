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НОВОСТИ

Инфляцию в РФ удалось взять под контроль, сейчас она на нуле — Путин

15:12 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост цен в России остановился со второй половины мая, сейчас инфляция находится на нулевых отметках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по вопросам экономики.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал он.

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