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НОВОСТИ

РФ перенаправит интернет-трафик через Азию при отключении Европой от точек обмена — Шадаев

15:32 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские провайдеры будут перенаправлять свой интернет-трафик через Азию, если их отключат от точек международного обмена в Европе. Об этом в ходе форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«У нас есть план, в случае полного отключения российских операторов от международных точек обмена трафиком в Европе, направить трафик через Азию», — сказал Шадаев.

По его словам, уже были «один или два прецедента» по отключению российских операторов от международных точек обмена трафиком, однако сейчас на европейском направлении точки обмена трафиком для российских провайдеров действуют.

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