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Володин поручил Жукову обсудить с кабмином присвоение статуса ветерана бойцам ДНР и ЛНР

16:00 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания палаты во вторник поручил своему первому заму Александру Жукову провести совещание с участием представителей правительства РФ по вопросу наделения бойцов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) статусом ветерана боевых действий.

На заседании палаты депутат Михаил Матвеев (КПРФ) предложил составить протокольное поручение кабмину по вопросу присвоения военнослужащим подразделений ДНР и ЛНР статуса ветерана боевых действий.

«Давайте мы договоримся, попросим Жукова Александра Дмитриевича, чтобы он собрал совещание с участием представителей правительства, профильных комитетов, вас пригласим и обсудим этот вопрос, который, действительно, серьезный», — сказал председатель Думы. Он также попросил Жукова сообщить о результатах совещания.

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