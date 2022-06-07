Песков опроверг данные СМИ, что РФ не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Киевом
16:12 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикацию газеты «Известия» о том, что Москва не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Киевом.
«Нет, это все не так. <…> Нет, это неправильная информация», — сказал он во вторник, комментируя сообщение о том, что в новом соглашении с Украиной в случае возобновления переговоров статус Запорожья и Херсона обсуждаться не будет.
Источник издания заявил, что в новое соглашение РФ с Киевом не будут включены Херсонская и Запорожская области, поскольку подавляющее большинство жителей региона поддерживают Россию.
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