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НОВОСТИ

Песков опроверг данные СМИ, что РФ не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Киевом

16:12 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикацию газеты «Известия» о том, что Москва не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Киевом.

«Нет, это все не так. <…> Нет, это неправильная информация», — сказал он во вторник, комментируя сообщение о том, что в новом соглашении с Украиной в случае возобновления переговоров статус Запорожья и Херсона обсуждаться не будет.

Источник издания заявил, что в новое соглашение РФ с Киевом не будут включены Херсонская и Запорожская области, поскольку подавляющее большинство жителей региона поддерживают Россию.

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