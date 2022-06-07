Песков опроверг данные СМИ, что РФ не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Киевом

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикацию газеты «Известия» о том, что Москва не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Киевом.

«Нет, это все не так. <…> Нет, это неправильная информация», — сказал он во вторник, комментируя сообщение о том, что в новом соглашении с Украиной в случае возобновления переговоров статус Запорожья и Херсона обсуждаться не будет.

Источник издания заявил, что в новое соглашение РФ с Киевом не будут включены Херсонская и Запорожская области, поскольку подавляющее большинство жителей региона поддерживают Россию.