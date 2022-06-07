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НОВОСТИ

Госдума приняла закон о бесплатном проезде детей до 7 лет в электричках

16:32 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла во вторник сразу во втором и третьем чтениях законопроект о бесплатном проезде детей от пяти до семи лет в пригородных электропоездах по аналогии с городским транспортом.

Согласно действующему законодательству, билеты для детей от пяти до семи лет необходимо оплачивать в поездах пригородного сообщения в полном объеме. При этом в 48 субъектах РФ предусмотрена частичная оплата стоимости проезда детей этого возраста, им предоставляется скидка от 50 до 75% от действующего тарифа.

«Инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста. Данная мера будет способствовать установлению справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта, что будет обеспечивать дополнительную мобильность пассажиров», — указывается в сопроводительных материалах.

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