РФ приостанавливает соглашение с Японией в сфере промысла морских живых ресурсов — МИД
17:00 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов до выполнения Токио своих финансовых обязательств. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«К сожалению, в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», — отметила дипломат.
«В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 г. до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», — указала Захарова.
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