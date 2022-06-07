Украина не может наступать, потому что уступает России в технике — Зеленский

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не может перейти в наступление, поскольку уступает России в технике, заявил во вторник украинский президент Владимир Зеленский в интервью британской газете «Файнэншл таймс».

«Мы уступаем [России] в том, что касается техники, и поэтому не можем наступать, — сказал Зеленский. — Мы понесем новые потери, а сохранение жизней людей является для меня приоритетом».

Он вновь призвал западные страны нарастить поставки оружия Киеву и раскритиковал их за недостаточно жесткую, по его мнению, позицию в отношении Москвы. «Они поддерживают Украину, но в то же время смотрят, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы бизнес не пострадал», — сказал Зеленский, отметив, что западная политика санкций «так по-настоящему и не повлияла на позицию России».