Киев не согласится вывозить зерно российскими судами — Зеленский

17:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не согласится на вывоз зерна из своих портов российскими судами, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеоинтервью британской газете «Файнэншл таймс», опубликованном во вторник на сайте издания.

«Все прекрасно знают, что мы не пустим российские суда в украинские порты, так как они ежедневно нас атакуют», — сказал он. По словам Зеленского, достичь каких-либо договоренностей с Москвой по этому вопросу «не представляется возможным».

Президент Украины напомнил, что Киев выступил с инициативой создания «безопасного морского коридора, который смогут использовать все страны, кроме России», для вывоза зерновых из украинских портов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал блефом утверждения, что Москва якобы не дает вывозить украинское зерно. Он подтвердил, что Россия готова гарантировать беспрепятственный экспорт зерновых, если Украина разминирует собственные порты, и обещает не использовать разминирование, чтобы «предпринимать какие-то атаки с моря». Путин также предложил без каких-либо условий организовать экспорт через порты, подконтрольные российской стороне, — Бердянск и Мариуполь.

Кроме того, российский лидер напомнил, что Киев может вывозить зерно через страны Восточной Европы, а также Белоруссию, однако в последнем случае с Минска необходимо снять санкции.