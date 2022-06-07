0
0
89
НОВОСТИ

Киев не согласится вывозить зерно российскими судами — Зеленский

17:41 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не согласится на вывоз зерна из своих портов российскими судами, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеоинтервью британской газете «Файнэншл таймс», опубликованном во вторник на сайте издания.

«Все прекрасно знают, что мы не пустим российские суда в украинские порты, так как они ежедневно нас атакуют», — сказал он. По словам Зеленского, достичь каких-либо договоренностей с Москвой по этому вопросу «не представляется возможным».

Президент Украины напомнил, что Киев выступил с инициативой создания «безопасного морского коридора, который смогут использовать все страны, кроме России», для вывоза зерновых из украинских портов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал блефом утверждения, что Москва якобы не дает вывозить украинское зерно. Он подтвердил, что Россия готова гарантировать беспрепятственный экспорт зерновых, если Украина разминирует собственные порты, и обещает не использовать разминирование, чтобы «предпринимать какие-то атаки с моря». Путин также предложил без каких-либо условий организовать экспорт через порты, подконтрольные российской стороне, — Бердянск и Мариуполь.

Кроме того, российский лидер напомнил, что Киев может вывозить зерно через страны Восточной Европы, а также Белоруссию, однако в последнем случае с Минска необходимо снять санкции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:29 07.06.2022
МИД Черногории: Министр иностранных дел РФ мог бы приехать в Сербию поездом...
0
121
17:12 07.06.2022
Украина не может наступать, потому что уступает России в технике — Зеленский
0
272
17:00 07.06.2022
РФ приостанавливает соглашение с Японией в сфере промысла морских живых ресурсов — МИД
0
246
16:32 07.06.2022
Госдума приняла закон о бесплатном проезде детей до 7 лет в электричках
0
240
16:12 07.06.2022
Песков опроверг данные СМИ, что РФ не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Киевом
0
308
16:00 07.06.2022
Володин поручил Жукову обсудить с кабмином присвоение статуса ветерана бойцам ДНР и ЛНР
0
252
15:32 07.06.2022
РФ перенаправит интернет-трафик через Азию при отключении Европой от точек обмена — Шадаев
0
316
15:12 07.06.2022
Инфляцию в РФ удалось взять под контроль, сейчас она на нуле — Путин
0
328
15:00 07.06.2022
МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского
0
397
14:32 07.06.2022
Госдума приняла пакет законов о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
0
347

Возврат к списку