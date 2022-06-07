МИД Черногории: Министр иностранных дел РФ мог бы приехать в Сербию поездом...
18:29 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя [с введением санкций против России]», — приводит слова Кривокапича национальное телевидение страны.
Глава черногорского МИД отметил, что данное решение «было неизбежно», а министр иностранных дел РФ мог бы приехать в Сербию поездом, так как «железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено».
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