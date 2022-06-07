МИД Черногории: Министр иностранных дел РФ мог бы приехать в Сербию поездом...

18:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черногория выполняла взятые на себя обязательства, запрещая пролет самолету главы МИД России Сергея Лаврова для визита в Сербию. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич.

«Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя [с введением санкций против России]», — приводит слова Кривокапича национальное телевидение страны.

Глава черногорского МИД отметил, что данное решение «было неизбежно», а министр иностранных дел РФ мог бы приехать в Сербию поездом, так как «железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено».