В Израиле снова растет число заболевших COVID-19
19:50 07.06.2022 Источник: Интерфакс
По его данным, накануне в Израиле выявили 3731 случай заражений коронавирусом при том, что неделю назад суточный показатель случаев COVID-19 составлял почти на тысячу меньше - 2898. Издание пишет, что коэффициент распространения коронавируса (индекс репродукции R) на протяжении нескольких недель превышает 1. Это означает, что один больной инфицирует как минимум еще одного человека.
Кроме того, в больницах стало больше пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает тяжело. Так, за прошедшую неделю число таких заболевших увеличилось с 83 до 103. При этом связанных с коронавирусом летальных исходов за минувшую неделю зарегистрировано не было. В предыдущие недели фиксировали по одной смерти в сутки.
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