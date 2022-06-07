В Израиле снова растет число заболевших COVID-19

19:50 Источник: Интерфакс

В Израиле фиксируется рост распространения заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает издание Globes со ссылкой на данные Минздрава страны.

По его данным, накануне в Израиле выявили 3731 случай заражений коронавирусом при том, что неделю назад суточный показатель случаев COVID-19 составлял почти на тысячу меньше - 2898. Издание пишет, что коэффициент распространения коронавируса (индекс репродукции R) на протяжении нескольких недель превышает 1. Это означает, что один больной инфицирует как минимум еще одного человека.

Кроме того, в больницах стало больше пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает тяжело. Так, за прошедшую неделю число таких заболевших увеличилось с 83 до 103. При этом связанных с коронавирусом летальных исходов за минувшую неделю зарегистрировано не было. В предыдущие недели фиксировали по одной смерти в сутки.