Центробанк повышает порог по сумме переводов за рубеж для физлиц

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России с 8 июня повышает порог по сумме переводов за рубеж для физлиц — резидентов РФ и нерезидентов из дружественных стран с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц, говорится в сообщении регулятора.

«С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран», — отмечается в сообщении. Ранее лимит составлял $50 тыс.