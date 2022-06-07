В ООН подсчитали, скольких человек в мире коснулся кризис вокруг Украины

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на Украине за последние три месяца затронула 1,6 млрд человек в мире. Такие данные опубликованы во вторник созданной под эгидой генсекретаря ООН Группой по реагированию на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.

«Спустя более чем три месяца после начала [конфликта] на Украине мир столкнулся с усугубляющимся кризисом, затронувшим жизни и средства около 1,6 млрд человек», — отмечается в сообщении.