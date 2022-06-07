В ООН подсчитали, скольких человек в мире коснулся кризис вокруг Украины
21:45 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Спустя более чем три месяца после начала [конфликта] на Украине мир столкнулся с усугубляющимся кризисом, затронувшим жизни и средства около 1,6 млрд человек», — отмечается в сообщении.
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