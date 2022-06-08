Украина согласна вывозить зерно морем в обмен на поставки вооружений и защиту берегов

23:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина будет согласна возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае передачи Киеву «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих стран. Об этом заявил во вторник посол Украины в Турции Василий Боднар.

«Я бы хотел выразить признательность Турции за усилия в этом отношении (по созданию безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции из Украины морским путем — прим. ТАСС). В то же время я хочу подчеркнуть, что между Украиной, Турцией и Россией по этому вопросу пока нет договоренностей, — приводит его слова телеканал Си-эн-эн тюрк. — Для возобновления морских перевозок необходимы эффективные гарантии безопасности. Такие гарантии должны быть обеспечены за счет поставок Украине соответствующих вооружений для защиты ее берегов от угроз с моря и участия военно-морских сил третьих стран для защиты соответствующей части акватории Черного моря».