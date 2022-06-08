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НОВОСТИ

В Херсонской области будут принимать заявления на гражданство РФ от жителей всей Украины

09:20 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители всей Украины вне зависимости от места регистрации теперь смогут подать заявление на получение российского паспорта в Херсонской области. Об этом в среду сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Много людей, которые приехали из других областей и сейчас находятся на территории Херсонской области. Было некое сомнение у паспортной службы, принимать ли. Вчера на совещании было принято решение принимать документы от всех желающих получить российское гражданство вне зависимости от того, прописан ли человек на территории Херсонской области или не прописан», — сказал Сальдо.

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