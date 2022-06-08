В РФ из Донбасса этапированы более 1 000 украинских военнослужащих и иностранных наемников

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более тысячи украинских военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию Российской Федерации. Как уточнил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах, в ближайшее время следствие намерено отправить в Россию еще часть украинских военнопленных.

«В Россию этапировали более 1 000 человек из „Азовстали“. С ними плотно работают правоохранительные органы. В ближайшее время после проведения очных ставок с рядом военнопленных следствие также планирует направить их в Россию», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Москве могут находиться более 100 человек, «среди которых иностранные наемники, сдавшиеся в Мариуполе».