США ищет возможность отказа от импорта российского урана - Bloomberg

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Джо Байден планирует заручиться поддержкой Конгресса, чтобы больше 4 млрд долларов пошли на закупку обогащённого урана у американских производителей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, сотрудники Минэнерго США встречались с ключевыми законодателями и просили срочного финансирования, так как «любая приостановка российских поставок чревата сбоями в работе коммерческих ядерных реакторов».

Администрация Байдена рассматривает вариант введения санкций в отношении импорта обогащённого урана из России. Как пишет Bloomberg, США будет нелегко дать толчок развитию урановой промышленности. В стране осталось одно коммерческое предприятие по обогащению урана — завод в Нью-Мексико, принадлежащий британско-германо-голландскому консорциуму. Говорит Москва

