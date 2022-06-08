0
0
63
НОВОСТИ

США ищет возможность отказа от импорта российского урана - Bloomberg

10:20 08.06.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Джо Байден планирует заручиться поддержкой Конгресса, чтобы больше 4 млрд долларов пошли на закупку обогащённого урана у американских производителей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, сотрудники Минэнерго США встречались с ключевыми законодателями и просили срочного финансирования, так как «любая приостановка российских поставок чревата сбоями в работе коммерческих ядерных реакторов».

Администрация Байдена рассматривает вариант введения санкций в отношении импорта обогащённого урана из России. Как пишет Bloomberg, США будет нелегко дать толчок развитию урановой промышленности. В стране осталось одно коммерческое предприятие по обогащению урана — завод в Нью-Мексико, принадлежащий британско-германо-голландскому консорциуму.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:32 08.06.2022
Школы Мелитополя с нового учебного года перейдут на русский язык — мэр
0
27
10:05 08.06.2022
США нарушили обязательства, поставляя Киеву вертолеты Ми-17 производства РФ — посольство
0
99
10:00 08.06.2022
В РФ из Донбасса этапированы более 1 000 украинских военнослужащих и иностранных наемников
0
105
09:32 08.06.2022
В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 10 млн за пропаганду нетрадиционных отношений
0
138
09:20 08.06.2022
В Херсонской области будут принимать заявления на гражданство РФ от жителей всей Украины
0
151
09:05 08.06.2022
Поезд сошел с рельсов в Иране, погибли 13 человек
0
151
09:00 08.06.2022
НАТО не гарантирует неразмещение ядерного оружия в Финляндии
0
201
23:08 07.06.2022
Украина согласна вывозить зерно морем в обмен на поставки вооружений и защиту берегов
0
750
21:45 07.06.2022
В ООН подсчитали, скольких человек в мире коснулся кризис вокруг Украины
0
711
20:45 07.06.2022
Центробанк повышает порог по сумме переводов за рубеж для физлиц
0
738

Возврат к списку