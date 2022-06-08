США ищет возможность отказа от импорта российского урана - Bloomberg
10:20 08.06.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Джо Байден планирует заручиться поддержкой Конгресса, чтобы больше 4 млрд долларов пошли на закупку обогащённого урана у американских производителей.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, сотрудники Минэнерго США встречались с ключевыми законодателями и просили срочного финансирования, так как «любая приостановка российских поставок чревата сбоями в работе коммерческих ядерных реакторов».
Администрация Байдена рассматривает вариант введения санкций в отношении импорта обогащённого урана из России. Как пишет Bloomberg, США будет нелегко дать толчок развитию урановой промышленности. В стране осталось одно коммерческое предприятие по обогащению урана — завод в Нью-Мексико, принадлежащий британско-германо-голландскому консорциуму. Говорит Москва
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