На подлете к Херсону сбиты три тактические ракеты «Точка-У» ВСУ — источник

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три тактические ракеты «Точка-У» ВСУ сбиты на подлете к городу Херсону. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

«Ночью сбиты 3 тактические ракеты „Точка-У“ ВСУ на подлете к городу», — сказал собеседник.