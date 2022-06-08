На подлете к Херсону сбиты три тактические ракеты «Точка-У» ВСУ — источник
11:00 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три тактические ракеты «Точка-У» ВСУ сбиты на подлете к городу Херсону. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.
«Ночью сбиты 3 тактические ракеты „Точка-У“ ВСУ на подлете к городу», — сказал собеседник.
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