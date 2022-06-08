Экс-президент Молдавии Додон призвал оппозицию к массовым протестам и смене власти
11:20 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозицию к массовым протестам и смене власти, которую контролирует проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС).
«Призываю все оппозиционные силы вне зависимости от их идеологической и геополитической направленности общаться с гражданами, объяснять им все риски и то, как [президент] Майя Санду и ПДС предали национальные интересы народа. Считаю, что каждая <…> партия должна морально мобилизовать своих сторонников в любой момент быть готовыми выйти [на протест]. <…> Рано или поздно и я присоединюсь к восставшим гражданам и неизбежным протестам», — написал в среду в своем телеграм-канале Додон, который находится под домашним арестом.
Он возложил на правительство ответственность за стремительный рост цен в Молдавии, которую даже действующие власти республики называют одной из беднейших стран Европы. По словам Додона, социальная, экономическая и энергетическая безопасность под серьезной угрозой. Он обратил внимание на то, что цены на газ выросли в четыре раза, горючее подорожало почти в два раза, в несколько раз выросли цены на социально значимые продукты питания.
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