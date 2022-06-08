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НОВОСТИ

Отправка первых судов с зерном из порта Бердянск запланирована на эту неделю

11:32 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа порта Бердянск, который ранее был заминирован, восстановлена, отправка первых судов с зерном запланирована на эту неделю. Об этом ТАСС заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Все готово для отправки грузов. Первыми грузами, скорее всего, будет наше зерно, которого, на самом деле, очень много, все элеваторы заполнены, надо освобождать для загрузки зерном этого урожая, свежего, потому что уборочная кампания у нас начнется через считанные недели. Отправка первых судов запланирована на эту неделю», — сказал он.

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