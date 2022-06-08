В России выявили 3 646 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 646, до 18 362 105. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 737, до 17 777 625. Днем ранее там сообщали о 5 135 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 79, до 379 736. Днем ранее было зарегистрировано 73 смерти.
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