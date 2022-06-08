ВКС РФ нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова — МО РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС РФ высокоточными ракетами нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова, где ремонтировалась бронетехника украинских вооруженных сил. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ», — сказал Конашенков.