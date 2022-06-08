Додон заявил о подготовке в Молдавии к военному и политическому присоединению к Румынии
13:00 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о подготовке военного и политического присоединения республики к Румынии и предупредил об опасности втягивания страны в «кровавую региональную войну».
«Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета. <…> Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Республика Молдова продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Было необходимо деморализовать граждан, чтобы они перестали верить в собственную страну», — написал Додон в своем телеграм-канале в среду. Он обратил невнимание, что сегодня складывается угрожающая ситуация в сфере энергетики, продовольственной безопасности, социальной сфере. Кризис усугубляется присоединением Молдавии к антироссийским санкциям, консультациями о необходимости повышения обороноспособности Молдавии западными странами. «Реальна опасность быть втянутыми в кровавую региональную войну и утратить государственность», — считает экс-президент.
По его словам, «отчетливо видно, что [президент Молдавии] Майя Санду и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации», а на Западе «хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе». «На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова», — указал он.
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