В Москве выявили 290 заразившихся коронавирусом за сутки

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 290 против 167 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 772 655 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 15 против 11 днем ранее, до 43 839.