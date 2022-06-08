Андрей Воробьев и Мария Львова-Белова наградили социальных работников Подмосковья

13:15

Фото Антона Чернова

Губернатор Московской областисовместно с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенкапоздравил социальных работников региона с профессиональным праздником и вручил им областные награды.

«Приятно видеть сегодня в этом зале большую команду людей, которые выбрали делом своей жизни служение людям, попавшим в сложную ситуацию и нуждающимся в помощи. Наша задача – делать это не просто с душой, а еще и с умом, чтобы все было удобно. Этим мы занимаемся весьма серьезно. Те, кому мы помогаем, должны чувствовать нашу абсолютную искренность. Важно также применять инновационные технологии в социальной сфере, – сказал Андрей Воробьёв. – Мы стараемся работать в команде, в согласии, что и является залогом успеха и тех перемен, на которые мы претендуем, той чуткой власти, которую мы хотим и дальше очень активно в нашем любимом Подмосковье реализовывать».

В сфере социальной защиты населения Подмосковья работают более 20 тыс. человек, в том числе 1,3 тыс. соцработников, а также сотрудники органов опеки, семейных центров, интернатов, реабилитационных учреждений. Всего в регионе меры социальной поддержки получают около 3 млн жителей.

Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени получили директор Ступинского комплексного центра социального обслуживания населения Сергей Альбертов и заместитель министра социального развития Московской области Дарья Романова.

Орденом Преподобного Сергия Радонежского награжден директор социально-оздоровительного центра «Лесная поляна» городского округа Истра Дмитрий Еремейцев.

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области» присвоено заместителю директора комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» Светлане Бибичевой и медицинской сестре Клинского дома-интерната для престарелых и инвалидов Татьяне Меркуловой.

Почетную грамоту губернатора Московской области вручили начальнику управления опеки и попечительства министерства образования региона по Орехово-Зуевскому городскому округу Марине Гальченко.

«Спасибо за высокую оценку моего труда и труда всех, кто помогает людям. Главная наша задача – чтобы каждый человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, был услышан и получил необходимую помощь и поддержку. И позвольте заверить вас, что и впредь мы будем также работать в интересах жителей Подмосковья, и их благополучие для нас всегда будет в приоритете», – сказала Марина Гальченко.

Благодарность губернатора Московской области получили: директор Орехово-Зуевского психоневрологического интерната Александр Иванов, педагог-психолог Центра инноваций социальной сферы городского округа Красногорск Мария Бельченко, санитарка-ваннщица пансионата «Ногинский» Лариса Земченкова, старшая медицинская сестра комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Одинцовский» Любовь Кудря и педагог-психолог Центра инноваций социальной сферы городского округа Подольск Яна Максимова.

Губернатор также поблагодарил Марию Львову-Белову за тесное сотрудничество в реализации социальных проектов.

«Московская область превратила социальную работу в технологию с добрым сердцем, и в этом – ваша невероятная сила. Из детских домов вы сделали семейные центры – все меньше детей воспитываются вне родительской заботы. Вы были первыми, кто, несмотря на все преграды, взяли детей Донбасса в приемные семьи. Если бы вы этого не сделали, сейчас бы эта тема так активно не развивалась. Спасибо вам за вашу смелость, силу. Благодаря вам открываются совершенно новые горизонты для тех, кому это так необходимо. С вас берут пример», – сказала Мария Львова-Белова.

Под временную опеку детей из ДНР взяли 10 приемных семей из Талдома, Орехова-Зуева, Клина, Истры, Луховиц, Домодедова, Чехова, Волоколамска и Серпухова. Это стало возможным благодаря гуманитарному проекту, инициированному губернатором Московской области. Он предполагает поиск родственников ребят из ЛДНР в базах данных нашей страны, Красного креста. Если близких не найдут, то область организовывает временную опеку, а в дальнейшем и усыновление.

Детский омбудсмен добавила, что отработанная в Подмосковье технология приема в семьи детей-сирот с Донбасса будет использоваться и в других регионах, сегодня это готовы сделать Москва, Калужская, Тульская, Ростовская и Воронежская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Подмосковье имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года закрыли все 44 детских дома, последние 7 – в 2021-м. Почти 2 тыс. ребят, 97% всех детей-сирот обрели родителей.

В регионе также работает 6 центров, в которых проживают дети-сироты, а также ребята из неблагополучных семей до устройства их в приемные (не более трех месяцев): «Созвездие» в Рузе, «Доверие» в Щелкове, «Семья и Дом» в Орехово-Зуеве, «Преображение» в Егорьевске, «Вдохновение» в Коломне и «Непоседы» в Балашихе. Открыты школы для подготовки родителей, им помогают с оформлением опеки. У каждой приемной семьи есть куратор, цифровые профили, где отображено в каких условиях проживает ребенок, как учится, как заботятся о его здоровье и развитии.

С февраля этого года в органы соцзащиты Московской области обратилось 25,6 тыс. граждан из ДНР и ЛНР (в том числе 7,6 тыс. детей), которые были вынуждены приехать в Подмосковье. В 8 пунктах временного размещения (ПВР) размещено более 1,1 тыс. человек, включая 482 ребенка. За каждой семьей закреплен куратор из числа соцработников (всего 45), которые держат с ними постоянную связь, помогают устраивать детей в школы и детсады. В ПВР выезжают сотрудники Пенсионного Фонда РФ по региону для оформления СНИЛС, сотрудники миграционной службы МВД – для оформления регистрации.

В прошлом году в Московской области более 27 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов обслужено соцработниками в полустационарной форме, 21 тыс. – в стационарной, 50 тыс. человек – на дому. Срочные социальные услуги оказаны более 36 тыс. нуждающихся, 23 тыс. пожилых граждан доставлены из села в медицинские организации области. В проект «Активное долголетие» вовлечено почти 90 тыс. людей старшего возраста.

В регионе действуют 53 социальные «Мобильные бригады», обслужившие за 2021 год 13 тыс. человек, 152 автомобиля «Службы социального такси» (оказано 7,7 тыс. услуг). Работает «Служба социальных сиделок» (услуга предоставлена 514 жителям).

В Московской области открыты 8 трудовых мастерских, где молодые инвалиды получают трудовые и профессиональные навыки (219 чел. проходят обучение, 11 трудоустроено). А в этом году начали работать такие же площадки для пожилых и инвалидов, где они могут обучаться трудовым профессиям. Первый объект запустили в Орехово-Зуево, в планах увеличить их количество до 10.

Для родителей детей-инвалидов реализуется проект «Микрореабилитационный центр на дому». К семье с оборудованием приезжают медики, дефектологи, психологи. Они обучают, оставляют оборудование и в дальнейшем сопровождают семью. С 2021 года в регионе работают 3 таких центра: в Егорьевске, Сергиевом Посаде и Орехово-Зуево.

Также в социальной сфере внедряются удобные цифровые решения. В электронном виде сегодня предоставляется более 200 услуг. Работают удобные сервисы, например, выдается электронное удостоверение многодетным семьям. В Подмосковье работают принципы социального казначейства: реализуются проактивные услуги (назначение по факту наступления жизненной ситуации, без заявлений): доплата к пенсии до 17 тыс. руб., компенсация за ЖКУ (многодетным, инвалидам, пенсионерам), выплаты к школе. Все это разгружает социальные службы и экономит время жителям. Еще в 2020 году в регионе очно обращались за соцуслугами до 3 млн человек, сейчас, благодаря «цифре», количество сократилось вдвое.