0
0
140
НОВОСТИ

В Запорожской области намерены создать зерновой госрезерв

14:00 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти освобожденной территории Запорожской области намерены создать государственный зерновой резерв. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» в среду глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Балицкий.

«Возможно будет создан <…> зерновыми компаниями государственный резерв, который будет храниться на элеваторах Запорожской области», — сказал Балицкий.

По его словам, цена на семена подсолнечника в области составляет в среднем $250 за тонну, в прошлом году стоимость доходила до $400.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 08.06.2022
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $122 за баррель
0
34
14:32 08.06.2022
Прямая линия с Путиным состоится не раньше июля — Песков
0
94
14:12 08.06.2022
Дума приняла закон о прекращении уголовного дела при неявке обвинителя в суд
0
132
13:40 08.06.2022
Сбер предлагает инвесторам до 30% годовых
0
182
13:32 08.06.2022
Главный раввин Москвы объяснил давлением властей свой отъезд из России
0
244
13:20 08.06.2022
В Москве выявили 290 заразившихся коронавирусом за сутки
0
183
13:15 08.06.2022
Андрей Воробьев и Мария Львова-Белова наградили социальных работников Подмосковья
0
204
13:05 08.06.2022
Заявления на выплату пенсий в ДНР подали более 50 тыс. жителей Мариуполя
0
212
13:00 08.06.2022
Додон заявил о подготовке в Молдавии к военному и политическому присоединению к Румынии
0
261
12:32 08.06.2022
В ЕС не хотели, чтобы торжественный прием Лаврова в Сербии оттенял визит Шольца — посол РФ
0
273

Возврат к списку