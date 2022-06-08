В Запорожской области намерены создать зерновой госрезерв

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти освобожденной территории Запорожской области намерены создать государственный зерновой резерв. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» в среду глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Балицкий.

«Возможно будет создан <…> зерновыми компаниями государственный резерв, который будет храниться на элеваторах Запорожской области», — сказал Балицкий.

По его словам, цена на семена подсолнечника в области составляет в среднем $250 за тонну, в прошлом году стоимость доходила до $400.