0
0
48
НОВОСТИ

Главный раввин Москвы объяснил давлением властей свой отъезд из России

13:32 08.06.2022 Источник: Газета.Ru

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию, сообщила его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт в своем Twitter.

По словам Чижик-Гольдшмидт, раввин принял решение об отъезде после того, как они с супругой Дарой «подверглись давлению со стороны властей с требованием публично поддержать спецоперацию на Украине». Пинхас Гольдшмидт, как утверждает его невестка, отказался это сделать.

Сообщается, что раввин улетел в Венгрию через две недели после начала российской спецоперации на территории Украины. Затем Гольдшмидт отправился в Иерусалим, где проходил лечение его отец.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 08.06.2022
В Москве выявили 290 заразившихся коронавирусом за сутки
0
60
13:15 08.06.2022
Андрей Воробьев и Мария Львова-Белова наградили социальных работников Подмосковья
0
62
13:05 08.06.2022
Заявления на выплату пенсий в ДНР подали более 50 тыс. жителей Мариуполя
0
85
13:00 08.06.2022
Додон заявил о подготовке в Молдавии к военному и политическому присоединению к Румынии
0
90
12:32 08.06.2022
В ЕС не хотели, чтобы торжественный прием Лаврова в Сербии оттенял визит Шольца — посол РФ
0
157
12:20 08.06.2022
Украина засеяла сельхозкультурами 75% от прошлогодних площадей — премьер
0
167
12:05 08.06.2022
ВКС РФ нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова — МО РФ
0
204
12:00 08.06.2022
В России выявили 3 646 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
161
11:32 08.06.2022
Отправка первых судов с зерном из порта Бердянск запланирована на эту неделю
0
219
11:24 08.06.2022
Москвичи проголосовали за создание в столице площади ДНР
0
229

Возврат к списку