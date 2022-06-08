Главный раввин Москвы объяснил давлением властей свой отъезд из России
13:32 08.06.2022 Источник: Газета.Ru
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию, сообщила его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт в своем Twitter.
По словам Чижик-Гольдшмидт, раввин принял решение об отъезде после того, как они с супругой Дарой «подверглись давлению со стороны властей с требованием публично поддержать спецоперацию на Украине». Пинхас Гольдшмидт, как утверждает его невестка, отказался это сделать.
Сообщается, что раввин улетел в Венгрию через две недели после начала российской спецоперации на территории Украины. Затем Гольдшмидт отправился в Иерусалим, где проходил лечение его отец. Газета.Ru
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