Сбер предлагает инвесторам до 30% годовых

13:40

Сбер предложил клиентам, еще не открывшим брокерский счет в банке, доход на инвестиции до 30% годовых. Согласно условиям, инвесторы могут получить дополнительный доход за покупку облигаций.

Акция «До 30% годовых на инвестиции» предполагает получение базового дохода по облигациям до 12% годовых (купон + потенциальный доход при повышении цены облигации). Кроме того, Сбер начислит дополнительно от 5% до 30% годовых на купленные облигации до конца августа 2022 года:

- 5% годовых – при покупке облигаций на сумму от 10 000 руб.;

- 10% годовых – при покупке облигаций на сумму от 50 000 руб.;

- 20% годовых – при покупке облигаций на сумму от 100 000 руб.;

- 30% годовых – при покупке облигаций на сумму от 300 000 руб.

Инвестиции предполагаются в любые облигации Сбербанка и ОФЗ, доступные в приложении СберБанк Онлайн в разделе инвестиции. Максимальная сумма вложений по этой акции – 500 000 руб. При этом сумма начислений по данному предложению не может превышать 10 000 руб. После выполнения всех условий останется только получить выплаты в рублях на брокерский счет уже в сентябре.

Чтобы стать участником данной акции, на странице предложения надо нажать на кнопку «Участвовать», таким образом перейти на страницу открытия брокерского счета в СберБанк Онлайн. После этого останется открыть брокерский счет, пополнить его и купить облигации в приложении СберБанк Онлайн на сумму от 10 000 руб. Сделать это необходимо до конца июля 2022 года.