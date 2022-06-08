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НОВОСТИ

Дума приняла закон о прекращении уголовного дела при неявке обвинителя в суд

14:12 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, дающий право судам прекращать уголовные дела при неявке на заседание частного обвинителя без уважительных причин.

Законом вводится новое основание прекращения судом уголовного дела — неявка в судебное заседание частного обвинителя без уважительных причин. Норма позволит привести УПК РФ в соответствие с правовой позицией Конституционного суда РФ, отмечали разработчики проекта.

Они также указывали, что в случае отсутствия частного обвинителя суд не вправе инициировать или продолжать производство по уголовному делу, устанавливать событие и состав преступления, поскольку он не является органом уголовного преследования и не выступает на стороне обвинения или защиты, а создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

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