Дума приняла закон о прекращении уголовного дела при неявке обвинителя в суд
14:12 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, дающий право судам прекращать уголовные дела при неявке на заседание частного обвинителя без уважительных причин.
Законом вводится новое основание прекращения судом уголовного дела — неявка в судебное заседание частного обвинителя без уважительных причин. Норма позволит привести УПК РФ в соответствие с правовой позицией Конституционного суда РФ, отмечали разработчики проекта.
Они также указывали, что в случае отсутствия частного обвинителя суд не вправе инициировать или продолжать производство по уголовному делу, устанавливать событие и состав преступления, поскольку он не является органом уголовного преследования и не выступает на стороне обвинения или защиты, а создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.
НОВОСТИ
- 15:00 08.06.2022
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $122 за баррель
- 14:32 08.06.2022
- Прямая линия с Путиным состоится не раньше июля — Песков
- 14:00 08.06.2022
- В Запорожской области намерены создать зерновой госрезерв
- 13:40 08.06.2022
- Сбер предлагает инвесторам до 30% годовых
- 13:32 08.06.2022
- Главный раввин Москвы объяснил давлением властей свой отъезд из России
- 13:20 08.06.2022
- В Москве выявили 290 заразившихся коронавирусом за сутки
- 13:15 08.06.2022
- Андрей Воробьев и Мария Львова-Белова наградили социальных работников Подмосковья
- 13:05 08.06.2022
- Заявления на выплату пенсий в ДНР подали более 50 тыс. жителей Мариуполя
- 13:00 08.06.2022
- Додон заявил о подготовке в Молдавии к военному и политическому присоединению к Румынии
- 12:32 08.06.2022
- В ЕС не хотели, чтобы торжественный прием Лаврова в Сербии оттенял визит Шольца — посол РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать