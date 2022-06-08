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Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $122 за баррель

15:00 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE в среду ускорила рост до 1,4% и достигла $122,26 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 1,52% — до $121,21 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:56 мск.

По состоянию на 12:52 стоимость Brent находилась на уровне $122,23 баррель, что на 1,38% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз стоимость Brent превышала $122 за баррель 24 марта.

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