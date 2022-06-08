Зерна на Украине «гораздо меньше», чем заявляют в Киеве — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на Украине не стала причиной продовольственного кризиса в мире, зерна в стране «гораздо меньше», чем заявляют в Киеве, обратил внимание в среду в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во-первых, насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы. Второе — наверное, не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна. [Это] слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие того продовольственного кризиса, который уже начался, всемирный», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что «не украинский кризис стал причиной или катализатором продовольственного кризиса в мире». «Этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран мира», — заключил пресс-секретарь.