Зерна на Украине «гораздо меньше», чем заявляют в Киеве — Песков
15:32 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация на Украине не стала причиной продовольственного кризиса в мире, зерна в стране «гораздо меньше», чем заявляют в Киеве, обратил внимание в среду в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Во-первых, насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы. Второе — наверное, не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна. [Это] слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие того продовольственного кризиса, который уже начался, всемирный», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что «не украинский кризис стал причиной или катализатором продовольственного кризиса в мире». «Этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран мира», — заключил пресс-секретарь.
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